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Первая реакция Баринова после травмы. Видео

19:27
Травма Дмитрия Баринова. Фото ФК «Локомотив».
Травма Дмитрия Баринова. Фото ФК «Локомотив».
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов мог получить серьезную травму в матче 4-го тура чемпионата России против «Спартака».

Футболист был заменен по ходу первого тайма и покидал поле на носилках. В этот момент Баринов не мог сдержать слез.

Игрока «Локомотива» срочно увезли на скорой. У Баринова может быть подозрение на травму крестообразных связок.

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