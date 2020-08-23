Первая реакция Баринова после травмы. Видео

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов мог получить серьезную травму в матче 4-го тура чемпионата России против «Спартака».

Футболист был заменен по ходу первого тайма и покидал поле на носилках. В этот момент Баринов не мог сдержать слез.

Игрока «Локомотива» срочно увезли на скорой. У Баринова может быть подозрение на травму крестообразных связок.