Первая реакция Баринова после травмы. Видео
19:27
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов мог получить серьезную травму в матче 4-го тура чемпионата России против «Спартака».
Футболист был заменен по ходу первого тайма и покидал поле на носилках. В этот момент Баринов не мог сдержать слез.
Игрока «Локомотива» срочно увезли на скорой. У Баринова может быть подозрение на травму крестообразных связок.
Игрока «Локомотива» срочно увезли на скорой— Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 23, 2020
Здоровья! pic.twitter.com/8XZq8HtE3w