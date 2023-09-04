Баринов: «Перед игрой разговаривал с Пиняевым. Надеюсь, отложилось что-то у него в голове»
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал «СЭ» о диалоге с полузащитником Сергеем Пиняевым перед матчем 7-го тура чемпионата России против «Балтики» (3:2).
«Перед игрой против «Балтики» разговаривал с Пиняевым. Надеюсь, что этот диалог отложил что-то у него в голове. И он перенес это на футбольное поле. Какие слова нашел? Спокойные», — сказал Баринов «СЭ».
18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. На счету полузащитника 3 гола и 3 результативная передача в 22 матчах во всех турнирах.
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|
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|7
|1
|2
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|5
|
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|1
|1
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|5-13
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|15.09
|19:00
|
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|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
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|- : -
|16.09
|19:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
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|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
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|
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
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|
|
Максим Кузьмин
Балтика
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|
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Николя Муми Нгамале
Динамо
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|И
|К
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|
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|1
|
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|1
|1
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