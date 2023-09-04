Федотов прокомментировал срыв трансфера Сутормина в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал срыв трансфера защитника «Зенита» Алексея Сутормина.

«Почему сорвался трансфер Сутормина? Не знаю. Наверное, он и «Зениту» нужен. И нам нужен — нам русские позиции тоже важны. Мы видим, как «Зенит» укомплектован — сильными, классными футболистами. Понятно, что когда команда теряет классного футболиста, который забивает много голов, ей нужно время», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

В этом сезоне 24-летний Сутормин принял участие в семи матчах за сине-бело-голубых в РПЛ и отметился 1 голевой передачей.