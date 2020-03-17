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Баринов надеется, что пандемия коронавируса скоро закончится

22:10
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал новость о переносе чемпионата Европы-2020 на 2021 год из-за распространения коронавируса.

«Перенос Евро — это правильно, — приводит слова Баринова пресс-служба «Локомотива». Сейчас главное — это здоровье всех, а проведение массовых мероприятий и полные стадионы болельщиков — это большой риск. Как футболисту мне жаль, что такой большой футбольный праздник откладывается. Но, повторюсь, главное — здоровье. Будем надеяться, что скоро все закончится».

В текущем сезоне 23-летний Баринов провел 27 матчей за «Локомотив» и забил два гола.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22007

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