Баринов надеется, что пандемия коронавируса скоро закончится

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал новость о переносе чемпионата Европы-2020 на 2021 год из-за распространения коронавируса.

«Перенос Евро — это правильно, — приводит слова Баринова пресс-служба «Локомотива». Сейчас главное — это здоровье всех, а проведение массовых мероприятий и полные стадионы болельщиков — это большой риск. Как футболисту мне жаль, что такой большой футбольный праздник откладывается. Но, повторюсь, главное — здоровье. Будем надеяться, что скоро все закончится».

В текущем сезоне 23-летний Баринов провел 27 матчей за «Локомотив» и забил два гола.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется