Барбоза заявил, что Джикия не должен отвечать за слова Шпинева

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о ситуации с продлением контракта защитника «Спартака» Георгия Джикии, а также отреагировал на слова агента футболиста Вадима Шпинева, который заявил, что защитник может покинуть команду.

«Продление контракта зависит от руководства команды. Я думаю, что высказывание агента Шпинева не имеет никакого значения к тому, как в футболе все развивается. Абаскаль сейчас работает и, скорее всего, доработает весь сезон. Есть трезвые высказывания, все агенты могут говорить не в лучшей форме. Посчитаем, что высказывание Шпинева было неудачным. Что думает агент — не должно афишироваться в медиа. Такое интервью от агента точно не в пользу игрока. Когда Джикия играет, тогда нравится тренер. Но если так поступят все игроки, вряд ли получится нормальный коллектив. Игрок не должен отвечать за высказывания своего агента», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.