Акинфеев и Шунин возглавляют список самых преданных игроков

Российские голкиперы Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Антон Шунин («Динамо») возглавляют список самых преданных футболистов в топ-10 лигах и РПЛ, сообщает Transfermarkt.

Рейтинг составлен на основе наибольшего количества лет, проведенных в команде.

37-летний Акинфеев занимает первое место в рейтинге — он провел в ЦСКА 21 год и 4 месяца. Вторым идет 37-летний Шунин (17 лет и 1 месяц в «Динамо»).

Также в рейтинг вошли еще 4 игрока РПЛ: вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме (16 лет и 6 месяцев) идет седьмым, защитник ЦСКА Кирилл Набабкин (14 лет и 2 месяца) — 19-м, а игрок «Ахмата» Ризван Уциев (14 лет и 4 месяца) делит 20-22-е места с защитником «Оренбурга» Андреем Малых (14 лет и 1 месяц).

Топ-10 рейтинга:

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА, Россия) — 21 год и 4 месяца

2. Антон Шунин («Динамо», Россия) — 17 лет и 1 месяц

3-6. Льюис Стивенсон («Хиберниан», Шотландия) — 16 лет и 7 месяцев

3-6. Брам ван Полен («Зволле», Нидерланды) — 16 лет и 7 месяцев

3-6. Томас Роттен («Хартберг», Австрия) — 16 лет и 7 месяцев

7. Маринато Гильерме («Локомотив», Россия) — 16 лет и 6 месяцев

8-10. Томас Мюллер («Бавария», Германия) — 15 лет и 7 месяцев

8-10. Коке («Атлетико», Испания) — 15 лет и 7 месяцев

8-10. Антони Лопеш («Лион», Франция) — 15 лет и 7 месяцев