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10 февраля, 21:48

Акинфеев и Шунин возглавляют список самых преданных игроков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российские голкиперы Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Антон Шунин («Динамо») возглавляют список самых преданных футболистов в топ-10 лигах и РПЛ, сообщает Transfermarkt.

Рейтинг составлен на основе наибольшего количества лет, проведенных в команде.

37-летний Акинфеев занимает первое место в рейтинге — он провел в ЦСКА 21 год и 4 месяца. Вторым идет 37-летний Шунин (17 лет и 1 месяц в «Динамо»).

Также в рейтинг вошли еще 4 игрока РПЛ: вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме (16 лет и 6 месяцев) идет седьмым, защитник ЦСКА Кирилл Набабкин (14 лет и 2 месяца) — 19-м, а игрок «Ахмата» Ризван Уциев (14 лет и 4 месяца) делит 20-22-е места с защитником «Оренбурга» Андреем Малых (14 лет и 1 месяц).

Топ-10 рейтинга:

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА, Россия) — 21 год и 4 месяца

2. Антон Шунин («Динамо», Россия) — 17 лет и 1 месяц

3-6. Льюис Стивенсон («Хиберниан», Шотландия) — 16 лет и 7 месяцев

3-6. Брам ван Полен («Зволле», Нидерланды) — 16 лет и 7 месяцев

3-6. Томас Роттен («Хартберг», Австрия) — 16 лет и 7 месяцев

7. Маринато Гильерме («Локомотив», Россия) — 16 лет и 6 месяцев

8-10. Томас Мюллер («Бавария», Германия) — 15 лет и 7 месяцев

8-10. Коке («Атлетико», Испания) — 15 лет и 7 месяцев

8-10. Антони Лопеш («Лион», Франция) — 15 лет и 7 месяцев

Андрей Малых
Антон Шунин
Игорь Акинфеев
Кирилл Набабкин
Маринато Гильерме
Ризван Уциев
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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