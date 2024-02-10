Александр Сапета надеется, что в ближайшее время ситуация с новым клубом прояснится

Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета рассказал, что не завершил игровую карьеру и рассчитывает определиться с новым клубом в ближайшее время.

«Какие ощущения от матча за «Динамо»? Только позитивные эмоции. Тем более, что выступаю здесь за свое родное «Динамо». Когда получил приглашение, то сразу ответил согласием — тут такие люди собрались, приятно вместе с ними подвигаться. Я еще не завершил карьеру. Мне на Кубке Легенд можно участвовать по возрасту. Поэтому если есть свободное время, то почему бы не поиграть с друзьями в футбол? Пока не закончил, поэтому очень надеюсь, что в ближайшее время прояснится ситуация с новым клубом», — приводит слова Сапеты Metaratings.ru.

34-летний россиянин является свободным агентом и тренируется в индивидуальном порядке. Последней его командой была «ФК 10», за которую он выступал в Медиалиге.

Ранее на профессиональном уровне Сапета выступал за «Сатурн», «Урал», «Ростов», «Кубань» и ульяновскую «Волгу».