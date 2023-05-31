Барбоза сомневается, что в случае обвинительного приговора «Спартак» сохранит контракт с Промесом

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал ситуацию с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

«Я не знаю, завершено ли первое уголовное дело против него. Но, видимо, он еще под следствием. Понятно, что если было бы какое-то решение суда не в его пользу, то он не должен играть. И должен ответить. Его обвиняют в очень серьезных преступлениях. И я сомневаюсь, что, если суд вынесет обвинительный приговор, «Спартак» сохранит с ним контракт. Если действительно будет решение суда, будет ордер на арест, то, думаю, поступит запрос на выдачу Промеса. И в этом случае было бы нецелесообразно его покрывать. Пока есть только обвинение. Но нет решения суда. Давайте не будем торопить события», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

30 мая стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинение в контрабанде наркотиков.

В текущем сезоне 31-летний голландец провел 36 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 10 результативных передач. Он вернулся в «Спартак» в феврале 2021