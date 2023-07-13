Барбоза считает, что переход Малкома в чемпионат Саудовской Аравии закроет ему дорогу в сборную Бразилии
Португальский агент Пауло Барбоза в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе саудовского «Аль-Хиляля» к нападающему «Зенита» Малкому.
«Это решение должен принять игрок в первую очередь. При этом и «Зенит» должен понимать, кем будет заменять Малкома. Думаю, что вопрос пока на уровне возможностей и слухов. При этом Малком понимает, что играя в РПЛ он будет на виду у тренера сборной Бразилии, за которую сыграл в июне. Я считаю, что после перехода в чемпионат Саудовской Аравии его не будет в сборной. Думаю, что и Малком это понимает», — сказал Барбоза «СЭ».
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» связывался с «Зенитом» на предмет возможного трансфера Малкома.
Форвард выступает за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром РПЛ — он забил 23 мяча в 27 матчах за петербуржцев. Контракт Малкома с командой рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -