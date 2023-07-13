Барбоза считает, что переход Малкома в чемпионат Саудовской Аравии закроет ему дорогу в сборную Бразилии

Португальский агент Пауло Барбоза в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе саудовского «Аль-Хиляля» к нападающему «Зенита» Малкому.

«Это решение должен принять игрок в первую очередь. При этом и «Зенит» должен понимать, кем будет заменять Малкома. Думаю, что вопрос пока на уровне возможностей и слухов. При этом Малком понимает, что играя в РПЛ он будет на виду у тренера сборной Бразилии, за которую сыграл в июне. Я считаю, что после перехода в чемпионат Саудовской Аравии его не будет в сборной. Думаю, что и Малком это понимает», — сказал Барбоза «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» связывался с «Зенитом» на предмет возможного трансфера Малкома.

Форвард выступает за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром РПЛ — он забил 23 мяча в 27 матчах за петербуржцев. Контракт Малкома с командой рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.