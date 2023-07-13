Иванов заявил, что «Урал» не ставит конкретных задач в РПЛ
Президент «Урала» Григорий Иванов назвал задачу команды из Екатеринбурга в РПЛ.
«У нас одна задача — выигрывать в каждом матче, показывать хорошую игру, нравиться болельщикам. Конкретных задач мы не ставим. Побороться за топ-10 впервые с 2019 года? А зачем? Есть одно место — первое и два последних, которые вылетают. Остальные не так интересны. Самое главное, чтобы мы показывали хорошую игру и нравились болельщикам», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
В сезоне-2022/23 «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками в 30 матчах.
В первом туре чемпионата России-2023/24 команда из Екатеринбурга сыграет на своем поле против ЦСКА. Матч пройдет 22 июля и начнется в 13.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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