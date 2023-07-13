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Сегодня, 19:30

Иванов заявил, что «Урал» не ставит конкретных задач в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов назвал задачу команды из Екатеринбурга в РПЛ.

«У нас одна задача — выигрывать в каждом матче, показывать хорошую игру, нравиться болельщикам. Конкретных задач мы не ставим. Побороться за топ-10 впервые с 2019 года? А зачем? Есть одно место — первое и два последних, которые вылетают. Остальные не так интересны. Самое главное, чтобы мы показывали хорошую игру и нравились болельщикам», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками в 30 матчах.

В первом туре чемпионата России-2023/24 команда из Екатеринбурга сыграет на своем поле против ЦСКА. Матч пройдет 22 июля и начнется в 13.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-ural-ne-stavit-konkretny-h-zadach-v-rpl/
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