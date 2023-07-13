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«Аль-Хиляль» связался с «Зенитом» по поводу трансфера Малкома

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии связывался с «Зенитом» на предмет возможного трансфера форварда Малкома, утверждает бразильская журналистка Раиса Симплисио.

По информации источника, «Зенит» потребовал у саудовского клуба 50 миллионов евро за 26-летнего нападающего. Теперь «Аль-Хиляль» оценивает запросы сине-бело-голубых и готовится принять решение о том, вступать ли в переговоры.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром РПЛ — он забил 23 мяча в 27 матчах за петербуржцев.

Контракт Малкома с командой рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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