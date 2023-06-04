Барбоза назвал Семака лучшим тренером России

Известный португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о лучшем тренере РПЛ в этом сезоне.

«Лучший тренер сезона? Думаю, Сергей Семак. Из года в год он держит команду на стабильно высоком уровне. Против «Зенита» всегда тяжело играть, это не только заслуга футболистов, но и тренера тоже. Нелегко так долго быть на высоте, но он справляется с этой задачей», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

47-летний Сергей Семак возглавил «Зенит» в конце мая 2018 года. Предыдущим местом его работы была «Уфа».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).