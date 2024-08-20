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Сегодня, 10:00

Барбер Барко объяснил, благодаря чему аргентинец забил первый гол за «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный барбер Алишер Джураев в интервью «СЭ» отреагировал на первый гол полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в ворота «Химок» в матче 2-го тура РПЛ (3:1).

«Недавно постриг Барко, теперь постоянно напоминаю ему: «После стрижки ты сразу забил фантастический гол «Химкам». Когда я увидел тот самый штрафной, сразу выложил фото в свои соцсети. Барко — топ!» — сказал Джураев «СЭ».

В сезоне-2024/25 25-летний аргентинец провел за «Спартак» пять матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

«Спартак» после пяти туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ (10 очков).

Полностью интервью с Алишером Джураевым читайте на сайте «СЭ»

ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 1 : 2
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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