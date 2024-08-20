Барбер Барко объяснил, благодаря чему аргентинец забил первый гол за «Спартак»

Известный барбер Алишер Джураев в интервью «СЭ» отреагировал на первый гол полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в ворота «Химок» в матче 2-го тура РПЛ (3:1).

«Недавно постриг Барко, теперь постоянно напоминаю ему: «После стрижки ты сразу забил фантастический гол «Химкам». Когда я увидел тот самый штрафной, сразу выложил фото в свои соцсети. Барко — топ!» — сказал Джураев «СЭ».

В сезоне-2024/25 25-летний аргентинец провел за «Спартак» пять матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

«Спартак» после пяти туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ (10 очков).

Полностью интервью с Алишером Джураевым читайте на сайте «СЭ»