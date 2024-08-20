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«Рекордный чек за работу — 100 тысяч рублей». Он стрижет звезд РПЛ — от Барко и Нгамале до Веры и Изидора

Микеле Антонов
Корреспондент
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Алишер Джураев и бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.
Фото Из личного архива Алишера Джураева
Алишер Джураев и бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго.
Фото Из личного архива Алишера Джураева
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Интервью самого популярного барбера в российском футболе.

Алишер Джураев — один из самых известных барберов Москвы. В списке его клиентов — многие селебрити, а также футболисты премьер-лиги. Джураев дружит с Квинси Промесом и Самюэлем Жиго, стрижет игроков «Спартака» и «Динамо», а также мечтает добраться до Месси и Роналду.

В интервью «СЭ» Алишер рассказал, как оказался в профессии, пробился в Москву и выиграл конкурс на полмиллиона рублей. Раскрыл сумму чаевых от игроков. И назвал имена футболистов, которые стригутся раз в три дня!

Спросил Жиго: «Ты футболист, что ли?»

— Как ты пришел в профессию?

— Начал стричь в десять лет — получается, уже около 20 лет в профессии. В Узбекистане у нас был свой барбершоп. Там я учился мастерству у своего папы! Затем переехал в Москву. Ничего не сказал родителям про то, что хочу найти здесь работу. Уехал под предлогом, что пойду на матчи чемпионата мира, который проходил в России. На деньги для билетов купил инструменты. Так что футбол, конечно, посмотреть удалось, но из фан-зоны.

— Ты сказал про Узбекистан — это твоя родина?

— Да, я из города Наманган. Там же родился Алишер Усманов!

— Уже неплохо.

— Да. В общем, я начал пробовать работать — вроде получалось. Долго совершенствовался. И спустя некоторое время стал победителем фестиваля «Лучшее шоу года» — 2018. Мне всегда хотелось работать со звездами, быть к ним ближе.

В Москве устроился в один из барбершопов. Туда ходят многие селебрити. Язык учил с нуля — до переезда в Москву не знал ни слова по-русски! Но быстро достиг базового уровня, а спустя месяцев шесть ко мне записался первый футболист — Самюэль Жиго. Помнишь его?

— Конечно.

— Он случайно попал ко мне — пришел без охраны. Я посмотрел на его черты лица, мысленно сразу представил, как лучше постричь. Старался сделать все максимально хорошо — ему с первого раза очень понравилось!

 
Самуэль Жиго. Уход Жиго — кошмар для болельщиков «Спартака». Он не работает в команде — живет ею

Тогда он мне не сказал, что играет в футбол. Лишь спросил, сколько мне лет, предложил общаться. Он максимально искренний и простой человек! Для меня это стало шоком. Еще Жиго сразу пообещал, что будет стричься только у меня.

Когда он пришел в следующий раз, показал мне свое фото в форме «Спартака». Я удивился: «Ты футболист, что ли?» Попросил показать соцсети, он подписался на меня.

Тут я понял: моя мечта быть ближе к звездам стала потихоньку осуществляться. Как-то попросил Самюэля: «У тебя же друзья-футболисты тоже ходят в какие-то барбершопы — может, я сделаю им идеальные прически?» Жиго ответил: «Давай!» И позвал Промеса.

— Какой была первая встреча с Квинси?

— Он сразу сказал: «Бро, как дела!» Промес нереально позитивный, стрижка ему понравилась. Он прочувствовал мою энергетику, плюс я угадал с прической, попал под его настроение. После этого Квинси привел еще шестерых игроков. Ларссон, Понсе, Кофрие, Мартинс, Николсон, Классен — все стриглись у меня. Потом уже подтянулись Бальде, Тавареш и другие...

Помню, у Мозеса не хватало времени, он попросил меня приехать к нему в отель, чтобы я его подстриг. Раньше, кстати, барберы всегда выезжали на дом, потом это стало менее распространенной практикой. Я один раз попробовал — понравилось. До сих пор многие футболисты зовут к себе в отели! Но когда есть время — сами приходят ко мне.

После «Спартака» рекомендации футболистов дошли до «Динамо» — приходили Норманн, Нгамале, Даса. Они все жили близко, так что было удобно.

Алишер Джураев и Матиас Норманн.
Фото Из личного архива Алишера Джураева

Фанаты «Динамо» говорили про Норманна: «Убежал твой клиент!»

— Норманн фактически сбежал из «Динамо»...

— Да, помню об этом. Матиас же жил в «Москва-Сити», а в соседний дом прилетел дрон. Он был близко к тому месту. Знаю его соседа, который тогда рассказывал, что был сильный удар. Возможно, Матиас испугался, а потом уехал из страны. Он очень крутой футболист, хорошо играл.

 
Матиас Норманн. Норманн сбежал в Саудовскую Аравию из России. Почему «Ростов» и «Динамо» теперь готовы с ним судиться

— У него до сих пор тянутся судебные разбирательства с российскими клубами...

— Фанатов это чуть задело — у меня стриглось много динамовцев. Говорят: «Убежал твой клиент». Они видели фото Норманна у меня на рабочем месте и говорили про него. Сейчас убрал — решил поменять дизайн.

— Кто еще из футболистов в списке твоих клиентов?

— Изидор — он топ! Еще стригу Веру из «Химок». Рая Влута, Матео Стаматова, Зе Турбо, Боселли, Севикяна. Потихоньку развиваемся... В прошлом году я занял первое место в номинации «Самый дорогой чек». Плюс [у меня] наибольшее количество клиентов в барбершопе.

Удалось обосноваться в Москве. Я стал лучшим и выиграл конкурс с призовым фондом в 550 тысяч рублей. Но для меня деньги не главное. Самое важное — то, что получилось победить.

Слава богу, что получается развиваться. Во многом моему становлению поспособствовали отец и дедушка. Папа особенно подстегивал на начальном этапе. Он знает, как меня мотивировать. Без него бы ничего не получилось.

— Какой у тебя график?

— Работаю с 10 утра до 10 вечера. После — выезжаю на дом. Возвращаюсь к себе в час или два ночи. Ложусь спать. Просыпаюсь всегда бодрым — никогда не жаловался, что не хочу работать или еще немного посплю... На работу прихожу за 15 минут, примерно в 9.45, чтобы почистить место, все привести в порядок.

За всю жизнь вообще четыре раза работал по 24 часа подряд. Скорее всего, ни у кого такого не было.

Алишер Джураев и Квинси Промес.
Фото Из личного архива Алишера Джураева

С Промесом постоянно были два охранника

— Какая у тебя мечта — подстричь Месси, Роналду?

— Да! Я уже чувствую, что это возможно. Ко мне начали приходить аргентинцы, испанцы. Уверен, когда-нибудь Лео или Криштиану попадут ко мне. Главное — медленно, но верно идти к своей цели. Важно желание.

Недавно подстриг Барко, теперь постоянно напоминаю ему: «После стрижки ты сразу забил фантастический гол «Химкам». Когда я увидел тот самый штрафной, сразу выложил фото в свои соцсети. Барко — топ!

— Какой он за пределами футбольного поля?

— Очень позитивный и воспитанный. Ведет себя намного скромнее, чем может казаться со стороны. В этом плане аргентинцы похожи — несмотря на известность, ведут себя искренне, относятся к другим с уважением, по-человечески. И стараются изъясняться, хотя почти не знают английского! Я-то тем более ни слова не знал! Это футболисты научили меня говорить по-английски. Теперь я начинаю учить с ними испанский.

— Не просил футболистов передать тебе привет сразу после гола?

— Думаю, однажды такое будет! Еще многие фанаты обращаются ко мне: когда увидели фото с тем же Промесом, спрашивали, на какое время он записан. Я аккуратно говорил, чтобы им можно было сфотографироваться.

Хотя с Промесом постоянно были два охранника. Так что с безопасностью не возникало проблем — можно было дать возможность людям исполнить мечту. Правда, если бы у него был только один охранник, я бы не стал этого делать. Кто знает, что у болельщика на уме...

— Когда последний раз общался с Квинси?

— Написал ему, когда его посадили. Он тогда не ответил, старый номер больше не работает. Но, думаю, как только он вернется в Россию, обязательно пойдет ко мне.

 
Квинси Промес. Промес и «Спартак»: печальный конец красивой истории

— Он стригся только у тебя?

— Да, каждую неделю. В перерывах между сеансами он просто не мог сходить к кому-то еще. Даже во время отпуска приходил обросший — значит, не стригся.

Кстати, еще Вера очень часто стрижется. Буквально каждые три дня! Угальде и Бабич приходят раз в десять дней.

— Какая самая распространенная прическа среди футболистов?

— Кроп — самая популярная, но футболисты ее выбирают нечасто. Сейчас мода на дреды. Как у Депая, Промеса, Мозеса... Изидор тоже так ходил. Такая прическа сложна тем, что весь процесс затягивается примерно на час.

— Рассказывают ли футболисты что-то о личной жизни во время стрижки?

— Нет, но я и не спрашиваю. Не хочу лезть в личную жизнь. Иначе в следующий раз они подстригутся у кого-то еще, ха-ха! При этом у меня отличные отношения с семьями, детьми, родителями футболистов. Тот же Жиго — меня знают и его папа, и брат. Самюэль — настоящий друг.

— Хотел ли Жиго вернуться в Россию?

— Недавно я прочитал новости о его возможном возвращении... Конечно, он скучает по России. Здесь ему было комфортно. В «Спартаке» его все уважали. Помните кричалку Самюэля «Спартак» — ауф»? До сих пор никто из игроков не может придумать чего-то такого! Зато все болельщики кайфанули!

— Жиго придумал кричалку, а Промес пишет рэп!

— Да-да, я знаком с его племянником — они вместе создают тексты. Плюс как-то друг Квинси, Хаким Зиеш, приезжал к нам из Нидерландов.

Знаешь, во многом мне помогают социальные сети. Очень много клиентов приходит после фото с известными личностями. Например, тот же Аяз Шабутдинов (блогер, предприниматель и бизнес-коуч, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. — Прим. «СЭ») стрижется около пяти лет. Каждую неделю записывается Алексей Пивоваров*, певцы.

Шабутдинов тратил по 100 тысяч на стрижку. Я приезжал из Узбекистана, чтобы подстричь его как раз до того, как его забрали в СИЗО... Стриг, к слову, около пяти-шести часов. Он нереально сильно ценил меня.

Алишер Джураев и бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго.
Фото Из личного архива Алишера Джураева

Беру с футболистов минимум 15 тысяч за стрижку

— Что для футболистов главное при выборе прически?

— Самое важное для них — образ и стиль. Мы, в отличие от футболистов, мыслим немного по-другому. Для них футбол — это праздник, нужно выглядеть максимально красивыми. Если у них чистая форма, хорошая прическа — голы получаются особенными. Им все равно на длину волос, главное — свежесть. Постоянно из-за этого стригу игроков перед матчами.

— Дорогое удовольствие?

— Беру за стрижку минимум 15 тысяч. Максимум было — как раз 100 тысяч. Обычно мне дают 20 тысяч с чаевыми. Это из-за такси и прочих расходов. Если стрижка в барбершопе — минимум 3,5 тысячи, дальше уже зависит от бороды. Максимум выходит около 10 тысяч рублей.

— Ты болеешь за какой-то клуб? Видел у тебя на рабочем месте много футболок игроков «Спартака».

— Я собираю футболки клиентов. Из других клубов пока никто не давал... Хочу разнообразить коллекцию — было бы здорово получить майку Нгамале или Веры.

Промес тоже обещал футболку, но не смог передать... Как раз собирался, но уехал в Дубай и больше не возвращался... Надеюсь, Квинси вернется в Москву. Верю, что так и будет!

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Квинси Промес
Лукас Вера
Николя Муми Нгамале
Самюэль Жиго
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Вильсон Изидор
Эсекьель Барко
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
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Ростов – Оренбург
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 0 : 1
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Спартак – Факел
 3 : 0
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Краснодар – Пари НН
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