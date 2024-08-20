Барбер Барко назвал аргентинца позитивным и воспитанным человеком

Известный барбер Алишер Джураев в интервью «СЭ» рассказал о полузащитнике «Спартака» Эсекьеле Барко.

«Очень позитивный и воспитанный. Ведет себя намного скромнее, чем может казаться со стороны. В этом плане аргентинцы похожи — несмотря на известность, ведут себя искренне, относятся к другим с уважением, по-человечески. И стараются изъясняться, хотя почти не знают английского! Я-то тем более ни слова не знал! Это футболисты научили меня говорить по-английски. Теперь я начинаю учить с ними испанский», — сказал Джураев «СЭ».

В сезоне-2024/25 25-летний аргентинец провел за «Спартак» пять матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

«Спартак» после пяти туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ (10 очков).

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