Виктор Булатов: «Хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом, пора уже»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.

«Хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом, пора уже. В этом сезоне осенью они радовали. «Спартак» номер один был по совокупности игр. Сейчас все зависит от того, насколько они сохранят победный импульс. Поставлю на «Спартак». По теории вероятности «Зенит» когда-то должен оступиться. Думаю, что первое место — «Спартак», второе — «Зенит», третье — «Краснодар», — приводит слова Булатова «Источник Онлайн».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 занимает «Краснодар» с 39 баллами. На второй строчке находится «Зенит» (39 очков), на третьей — «Спартак» (37).