«Балтика» встретится с «Рубином» в рамках 18-го тура чемпионата России 10 декабря, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Балтика» — «Рубин» буду доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир — в 19.40 мск.

Команда Сергея Игнашевича набрала 13 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Казани с 25 баллами располагается на 8-й строчке.

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