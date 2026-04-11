«Балтика» — «Пари НН»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Балтики» и «Пари НН» на матч 24-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Балтика»: Кукушкин, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Петров И., Титков, Манелов, Петров М., Хиль.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Сефас, Вешнер Тичич, Бальбоа, Олусегун.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

11 апреля, 19:30. Ростех Арена (Калининград)

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