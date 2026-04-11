«Балтика» — «Пари НН»: нижегородцы вышли вперед благодаря дебютному голу Сефаса

«Пари НН» вышел вперед в матче 24-го тура РПЛ против «Балтики» — 1:0. Игра проходит на «Ростех Арене» в Калининграде.

На 8-й минуте встречи отличился нападающий Реналдо Сефас. Для 26-летнего ямайца это дебютный гол за команду.