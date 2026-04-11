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«Балтика» — «Пари НН»: Хиль покинул поле из-за повреждения

Сергей Ярошенко
Брайан Хиль.
Фото Скриншот.

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль получил травму в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН». Игра проходит на «Ростех Арене» в Калининграде.

24-летний сальвадорец покинул поле при помощи медицинской бригады. Вместо него на поле вышел Дерик Ласерда.

В этом сезоне на счету Хиля 25 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 1 результативной передачей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
11 апреля, 19:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:2
Пари Нижний Новгород

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Брайан Хиль («Балтика»)
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 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
9
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
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24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
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