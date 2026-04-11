«Балтика» — «Пари НН»: Хиль покинул поле из-за повреждения

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль получил травму в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН». Игра проходит на «Ростех Арене» в Калининграде.

24-летний сальвадорец покинул поле при помощи медицинской бригады. Вместо него на поле вышел Дерик Ласерда.

В этом сезоне на счету Хиля 25 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 1 результативной передачей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

11 апреля, 19:30. Ростех Арена (Калининград)

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