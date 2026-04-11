«Балтика» — «Пари НН»: нижегородцы ведут после первого тайма

«Пари НН» ведет после первого тайма матча 24-го тура РПЛ против «Балтики» — 1:0. Игра проходит на «Ростех Арене» в Калининграде.

На 8-й минуте встречи отличился нападающий гостей Реналдо Сефас. Для 26-летнего ямайца это дебютный гол за команду.

На 36-й минуте форвард хозяев Брайан Хиль получил травму и был заменен на Дерика Ласерду.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

11 апреля, 19:30. Ростех Арена (Калининград)

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