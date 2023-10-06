«Балтика» сыграет с «Оренбургом» в чемпионате России 7 октября

«Балтика» встретится с «Оренбургом» в матче 11-го тура чемпионата России в субботу, 7 октября. Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит — в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события «Балтика» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 13.55 мск. Также игры РПЛ сезона-2023/24 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 10 туров калининградская команда с семью очками занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ. Клуб из Оренбурга располагается на 11 строчке, в их активе — 11 баллов.

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