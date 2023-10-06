Экс-защитник сборной России Владислав Игнатьев завершил карьеру

Бывший защитник сборной России Владислав Игнатьев завершил карьеру футболиста, сообщает Transfermarkt.

Последним клубом 36-летнего игрока был «Рубин», который он покинул прошлым летом. До этого Игнатьев играл за «Локомотив», «Кубань», «Краснодар», «Крылья Советов», КАМАЗ и «Нефтехимик».

Кроме того, в активе Игнатьева 5 матчей за сборную России.