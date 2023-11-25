«Балтика» и «Спартак» начали матч РПЛ на сильно заснеженном поле

Матч 16-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» проходит на сильно заснеженном поле.

Сильный снегопад в Калининграде начался незадолго до начала встречи. Футболисты играют мячом с оранжевыми вставками.

Игра проходил на стадионе «Ростех Арена».

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию игры.