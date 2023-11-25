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Сегодня, 19:47

Тарханов считает справедливым итог матча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча между самарской командой и «Локомотивом» в рамках 16-го тура РПЛ.

«От матча остались хорошие впечатления. Шесть голов и достаточно высокий уровень футбол. Возможно, не было обилия моментов. Команды реализовали все, что создали. Но все равно игра мне понравилась, и я смотрел ее с удовольствием. «Крылья» бились до конца и были вознаграждены за это ничьей. Такой итог считаю справедливым. Игра выглядела равной. Было бы обидно, если бы самарцы уступили. Пенальти был справедливым. Произошло чистое касание рукой мяча. Тут не должно быть вопросов», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

«Крылья Советов» с 26 очками занимают третье место в РПЛ. «Локомотив», в активе которого 25 баллов, идет на шестой позиции в турнирной таблице. В следующем туре самарцы сыграют с «Сочи», а «Локомотив» встретится с «Зенитом».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11333222-tarhanov-obyasnil-pochemu-schitaet-spravedlivym-itog-matcha-mezhdu-lokomotivom-i-krylyami-sovetov.html
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тарханов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
5
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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