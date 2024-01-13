Президент «Тальереса» заявил, что клуб прекратил контакты с «Краснодаром» по поводу трансфера Бустоса

Президент аргентинского «Тальереса» Андрес Фасси заявил, что клуб прекратил контакты с «Краснодаром» по поводу возможного трансфера нападающего Науэля Бустоса.

«Мы больше не контактируем с «Краснодаром» на тему трансфера Бустоса. На данный момент у нас ни одного предложения, которое было бы достойным игрока. Цифры сильно ниже. Но в футболе нет ничего невозможного. Все еще может поменяться», — приводит слова Фасси Sport24.

В сезоне-2023 Бустос провел за «Тальерес» 37 матчей и забил 11 голов. Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего форварда в 4,2 миллиона евро.