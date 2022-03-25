ЦСКА отказал «Рубину» в переходе Ахметова

По информации «СЭ», «Рубин» в зимнее трансферное окно пытался подписать полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, который летом может покинуть клуб свободным агентом.

По инициативе тренерского штаба ЦСКА отказал в переходе игрока в казанский клуб к Леониду Слуцкому. При этом армейцы согласились отдать в аренду в «Рубин» Константина Кучаева.

Напомним, что Ахметов выступал за казанский клуб, где с 2014 по 2018 год провел 34 матча. До перехода в ЦСКА хавбек покинул «Рубин» в статусе свободного агента, отказавшись подписывать новый контракт.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» рассматривает 24-летнего россиянина как одного из возможных новичков в летнее трансферное окно.