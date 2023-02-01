Балахнин: «Посмотрим, что получится из челленджей на Зимнем Кубке РПЛ. Нужно пробовать что-то новое»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал о своем отношении к игровым челленджам в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Турнир, который завтра начнется, носит более подготовительный характер. Нам нужно пробовать что-то новое. Посмотрим, что получится из этих челленджей. Трудно сказать, надо ли это делать в профессиональном футболе. Я человек уже старенький, поэтому являюсь консерватором в футболе. В меньшей степени хочется каких-то изменений, но на зимнем турнире можно попробовать все», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

Турнир пройдет в Абу-Даби со 2 по 11 февраля. В нем примут участие футболисты «Спартака», «Сочи», «Краснодара» и «Ростова».