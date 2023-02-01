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Балахнин: «Посмотрим, что получится из челленджей на Зимнем Кубке РПЛ. Нужно пробовать что-то новое»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал о своем отношении к игровым челленджам в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Турнир, который завтра начнется, носит более подготовительный характер. Нам нужно пробовать что-то новое. Посмотрим, что получится из этих челленджей. Трудно сказать, надо ли это делать в профессиональном футболе. Я человек уже старенький, поэтому являюсь консерватором в футболе. В меньшей степени хочется каких-то изменений, но на зимнем турнире можно попробовать все», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

Турнир пройдет в Абу-Даби со 2 по 11 февраля. В нем примут участие футболисты «Спартака», «Сочи», «Краснодара» и «Ростова».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-posmotrim-chto-poluchitsya-iz-chellendzhej-na-turnire-rpl-nado-probovat-chto-to-novoe/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Футбол
РПЛ
Сергей Балахнин
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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 - : -
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