Черышев: «Общались с Назаровым в районе 19 января, но после этого разговоров у нас не было»

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев опроверг информацию о том, что клуб подписал контракт с российским защитником Евгением Назаровым.

«Мы действительно общались с Назаровым в районе 19 января или чуть раньше. Но все, после этого разговоров у нас больше не было», — приводит «РБ Спорт» слова Черышева.

Назаров является воспитанником «Краснодара». Он играл за «Теплице», «СКА-Хабаровск», «Богемианс 1905», «Урарту». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 225 тысяч евро.

«Санта-Колома» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Андорры, набрав 31 очко в 15 матчах.