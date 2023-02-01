Футболисты и тренеры ЦСКА сходили на рыбалку

Московский футбольный клуб ЦСКА проводит второй тренировочный сбор в Турции. Футболисты и тренерский штаб даже успели сходить на рыбалку в свободное время.

Второй сбор ЦСКА в турецком Белеке завершится 5 февраля. Третий этап подготовки пройдет с 8 по 20 февраля.

На данный момент ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.