Балахнин: «Перспективы у Коваленко очень хорошие. Он может стать сильнее Кузяева»
Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о вероятном подписании «Зенитом» полузащитника «Сочи» Александра Коваленко.
«В «Зените» считают, что Коваленко подходит по стилю. Это выбор тренерского штаба и руководства. Он имеет право на жизнь. Понятно, что при нынешней ситуации ему будет трудно конкурировать. Но играя с футболистами нынешней основы «Зенита», он точно будет расти. Семак вряд ли берет его на скамейку. Александр точно будет получать игровую практику — будет учиться и становится сильнее. Перспективы у парня очень хорошие. Он вполне может стать сильнее Кузяева», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.
По информации «СЭ», на этой неделе 19-летний футболист пройдет медосмотр перед переходом в «Зенит», после чего клуб из Санкт-Петербурга заключит с ним долгосрочный контракт.
Сезон-2022/23 Коваленко провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он принял участие в 23 матчах в РПЛ, отметился 1 голом и 2 результативными передачами.
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5
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6
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7
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8
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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