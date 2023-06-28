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Сегодня, 18:46

Балахнин: «Перспективы у Коваленко очень хорошие. Он может стать сильнее Кузяева»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о вероятном подписании «Зенитом» полузащитника «Сочи» Александра Коваленко.

«В «Зените» считают, что Коваленко подходит по стилю. Это выбор тренерского штаба и руководства. Он имеет право на жизнь. Понятно, что при нынешней ситуации ему будет трудно конкурировать. Но играя с футболистами нынешней основы «Зенита», он точно будет расти. Семак вряд ли берет его на скамейку. Александр точно будет получать игровую практику — будет учиться и становится сильнее. Перспективы у парня очень хорошие. Он вполне может стать сильнее Кузяева», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

По информации «СЭ», на этой неделе 19-летний футболист пройдет медосмотр перед переходом в «Зенит», после чего клуб из Санкт-Петербурга заключит с ним долгосрочный контракт.

Сезон-2022/23 Коваленко провел на правах аренды в «Крыльях Советов». Он принял участие в 23 матчах в РПЛ, отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-kovalenko-mozhet-stat-sil-nee-kuzyaeva/
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