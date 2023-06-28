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Билялетдинов: «Пиняеву надо прогрессировать и становиться лидером «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на признание полузащитника московской команды Сергея Пиняева лучшим молодым футболистом РПЛ сезона-2022/23.

«Не знаю, по каким критериям Пиняеву дали награду лучшего молодого футболиста РПЛ. Но то, что Сергей неординарный футболист — это факт. Ему надо прогрессировать и становиться лидером команды, игроком, который решает ключевые эпизоды в матчах. Время покажет получится ли у него это. На данный момент он выглядит неплохо, и мне импонирует его игра. Для начала Пиняеву надо прогрессировать в рамках РПЛ. Он много работает, старается, думаю у него должно получиться. Ему нужно разнообразить игру и улучшить оборонительные действия. Тренер, который с ним работает, наведет его на правильный путь», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Пиняев перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. В составе железнодорожников 18-летний форвард провел 12 матчей и отметился 2 голами. Ранее футболист выступал за «Крылья Советов».

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-pinyaevu-nado-pribavlyat-i-stanovitsya-igrokom-kotoryi-reshaet-klyuchevye-epizody-262194/
Динияр Билялетдинов
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
1
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