Билялетдинов: «Пиняеву надо прогрессировать и становиться лидером «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на признание полузащитника московской команды Сергея Пиняева лучшим молодым футболистом РПЛ сезона-2022/23.

«Не знаю, по каким критериям Пиняеву дали награду лучшего молодого футболиста РПЛ. Но то, что Сергей неординарный футболист — это факт. Ему надо прогрессировать и становиться лидером команды, игроком, который решает ключевые эпизоды в матчах. Время покажет получится ли у него это. На данный момент он выглядит неплохо, и мне импонирует его игра. Для начала Пиняеву надо прогрессировать в рамках РПЛ. Он много работает, старается, думаю у него должно получиться. Ему нужно разнообразить игру и улучшить оборонительные действия. Тренер, который с ним работает, наведет его на правильный путь», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Пиняев перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. В составе железнодорожников 18-летний форвард провел 12 матчей и отметился 2 голами. Ранее футболист выступал за «Крылья Советов».