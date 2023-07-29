Балахнин объяснил, почему «Зенит» ждут сложности в матче с «Ростовом»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча ростовчан с «Зенитом» во 2-м туре чемпионата России-2023/24.

«Переход Малкома и вероятный уход Вендела — это, конечно, потеря для «Зенита». Но у питерцев достаточно высокий запас прочности. Безусловно, их отсутствие на поле скажется на игре. Мы уже видели некоторые проблемы в атаке в связи с тем, что идет перестроение игры. «Зениту» будет сложнее. Но все равно именно он является фаворитом», — приводит Vprognoze слова Балахнина.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в субботу, 29 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.