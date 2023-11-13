Балахнин объяснил, почему «Ростов» неубедительно провел первый тайм со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на поражение дончан в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Почему «Ростов» неубедительно провел первый тайм? Команда плохо подготовилась к сопернику, Карпин немного не угадал с составом. Иначе зачем менять трех футболистов в перерыве? Ростовчане не смогли предвидеть действия атаки «Спартака», футболисты медленно реагировали на неудачи. Нашим футболистам только в перерыве можно нормально показать, что надо изменить в своих действиях», — сказал Балахнин «Евро.Футбол.Ру».