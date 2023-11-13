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Сегодня, 16:26

Вахания: «Не скажу, что «Ростов» думает о турнирном положении. Просто выходим на матчи и пытаемся исправить ситуацию»

Алина Савинова
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Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал поражение команды от «Спартака» в матче 15-го тура РПЛ (1:2).

«Переломить игру до конца у нас не получалось. Я отталкиваюсь от результата. Мы, конечно, стали играть более агрессивно, и за счет этого получилась такая концовка. Нам нечего было терять, поэтому мы шли вперед и рисковали», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова футболиста.

Также он высказался о том, что «Ростов» завершил первый круг чемпионата на 11-м месте.

«Не скажу, что мы об этом думаем. Просто выходим на каждый матч и пытаемся исправить турнирную ситуацию. Уже ближе к концу будем анализировать», — добавил Вахания.

В 16-м туре РПЛ «Ростов» на своем поле примет «Пари НН». Матч пройдет 26 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005447574_vahaniya_ne_skaju_chto_myi_dumaem_o_vyisokih_mestah_prosto_pyitaemsya_ispravit_turnirnuyu_situaciyu
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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