Балахнин назвал проблематичную позицию в «Краснодаре»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал проблематичную позицию в «Краснодаре».

«Для борьбы «Краснодару» нужно усиление. Наверное, на ум явно приходит левый защитник. И в общем, нужны футболисты, чтобы быть гибче в плане тактики. Ивич должен менять по ходу игры рисунок, и чтобы команда могла быть трансформером», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ, набрав по итогам 18 туров 38 очков. «Зенит» идет вторым с 36 баллами.