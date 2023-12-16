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Сегодня, 22:20

Радимов отреагировал на назначение Морено в «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов отреагировал на назначение испанца Роберто Морено.

«Не знаю, жизнь покажет. Я так не могу сказать. Посмотрим. Только вчера назначили ведь. Тут надо понять, какой подбор футболистов в команде. Можно ли назвать приход Морено усилением? Понятно, что это хороший тренер, но нужны хорошие игроки», — приводит слова Радимова Vprognoze.ru.

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании, тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы». «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005516798_byivshiy_prezident_lokomotiva_nazval_igrokov_kotoryie_ne_opravdali_ojidaniy_v_pervoy_chasti_sezona_rpl
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
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Ростов – Кр. Советов
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