Ионов рассказал, что расстался с «Ростовом» в хороших отношениях

Экс-игрок «Ростова» Алексей Ионов заявил, что планирует продолжать играть.

«Я полон сил, здоров. Готов играть, продолжить карьеру. Предложения из Первой лиги и Турции? Я ничего комментировать не буду. После Нового года узнаете, где я окажусь. Расстались мы с «Ростовом» в хороших отношения. Так получилось», — приводит слова Ионова «РБ Спорт».

34-летний футболист выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год и с лета 2023 года. В чемпионате России-2023/24 он провел 14 матчей и результативными действиями не отметился.