Бакари Коне перешел в "Арсенал". И уже грозит другу Каборе из "Краснодара"

Защитник сборной Буркина-Фасо, экс-футболист "Лиона" и "Малаги" Бакари Коне после перехода в тульский клуб рассказал о том, что прислушался к советам партнера по сборной, полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе. 30-летний игрок подписал контракт с оружейниками на полтора года, став свободным агентом после разрыва соглашения с турецким "Анкарагюджю"​.

– Вариант с "Арсеналом" мне предложил мой агент Чагляр Мекер, – сказал Коне в интервью клубной пресс-службе. – Он рассказал, что в Туле очень серьезный и интересный проект. Я собрал информацию по команде, почитал прессу и посмотрел несколько видеонарезок матчей. Затем, когда я разорвал контракт с "Анкарагюджю", мы встретились со спортивным директором Андреем Рудаковым. После этой встречи понял, что этот переход будет полезен как для меня, так и для клуба.

– В чемпионате России играет ваш соотечественник Шарль Каборе. Что-то спрашивали у него про "Арсенал" и Россию?

– Шарль мой лучший друг. Мы с ним общаемся практически каждый день, и он очень много положительных слов сказал о чемпионате России и "Арсенале" в частности. Отметил, что "Арсенал" серьезный клуб с большими амбициями, с которым всегда тяжело играть. Уверен, что Шарлю и его "Краснодару" придется очень сложно, когда мы сыграем с ними весной, спуску я ему точно не дам.

– Что для вас означает переход в "Арсенал"?

– Безусловно, это шаг вперед. Но теперь все зависит только от меня, нужно работать и приносить пользу своей команде.

– Стартовать придется в марте, когда еще очень холодно. К таким прелестям российского футбола готовы?

– Да, будет холодно, но если здесь играет Шарль, то и у меня проблем не возникнет.

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