Бакари Коне: "Надеюсь, что еще покажу свою лучшую форму"

Защитник "Арсенала" Бакари Коне прокомментировал клубной пресс-службе свой дебют в матче 22-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0), информирует официальный Youtube-канал туляков.

30-летний футболист из Буркино-Фасо перешел в "Арсенал" в феврале 2019-го из "Анкарагюджю".

– Я старался играть хорошо. Главное, что заработали важное очко. Шансы у обеих команд были равны. Было тяжелее играть, потому что "Арсенал" проводил матч в гостях. Игра складывалась удачно для нас. Удавалось идти вперед и создавать моменты. Я уже в команде 2 месяца, все это время наблюдал за тем, как команды играют в РПЛ. Считаю, что в этой встрече проявил себя достаточно хорошо, но всегда есть к чему стремиться. Покажу еще свою лучшую форму, надеюсь, что тренер даст мне шанс в следующих играх, – сказал Коне.

"Арсенал" после этого матча располагается на 7-м месте с 31 очком в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" с 30 баллами находится на 8-й строчке.

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