Бакаев установил рекорд "Арсенала"

Полузащиник "Арсенала" Зелимхан Бакаев забил восьмой гол в чемпионате-2018/19, реализовав пенальти в ворота "Анжи". Принадлежащий "Спартаку" футболист установил новый рекорд результативности за сезон для игроков тульского клуба.

Два раза по семь мячей забивал Лука Джорджевич, с шестью голами завершали турнир Федерико Рашич, Артем Дзюба и Сергей Ткачев. (Кирилл Бурдаков)

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