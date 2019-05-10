Бакаев установил рекорд "Арсенала"

Полузащиник "Арсенала" Зелимхан Бакаев забил восьмой гол в чемпионате-2018/19, реализовав пенальти в ворота "Анжи". Принадлежащий "Спартаку" футболист установил новый рекорд результативности за сезон для игроков тульского клуба.
💪🏻 Восьмой гол Зелимхана Бакаева в текущем сезоне РПЛ– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 10 мая 2019 г.
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Два раза по семь мячей забивал Лука Джорджевич, с шестью голами завершали турнир Федерико Рашич, Артем Дзюба и Сергей Ткачев. (Кирилл Бурдаков)
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