Бакаев подарил футболку "Спартака" мальчику, который впервые совершил выезд

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев после матча 2-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:2) подарил юному болельщику свою футболку. Об этом через Instagram рассказал отец мальчика.

Зелимхан! Зелимхан, мой сын пробивает первый выезд за "Спартак", подари ему, пожалуйста, футболку!" – так я орал идущему за воротами после замены 10 номеру "Спартака", – написал Олег Глаза в Instagram. - Бакаев показал, что у него нет под игровой формой другой майки, и он не может идти голый перед трибунами.

Мы стали смотреть футбол дальше прямо у штанги ростовского вратаря. Когда игра закончилась, поблагодарили команду за игру, и вдруг я увидел идущего к нашей трибуне Зелимхана.

Он нес в руках футболку. Все "спартачи" ломанулись к нему, чтобы заполучить подарок, но футболист сразу показал, что отдаст трофей конкретному человеку – моему сыну. Он подошел к трибуне, я перенес Егора через парапет, и футболка с номером 10 оказалась у него в руках. Зелимхан пожал ему руку и ушел.

Мы находились в шоке, я даже сфотографировать ничего не сообразил. Зато потом красно-белые болельщики несколько раз просили настоящую игровую футболку надежды "Спартака", чтобы сделать с ней кадр.

За 31 год моих выездов за "мясо" со мной такое впервые. А у сына такой фарт на первом же выезде… P. S. Хотя, первый выезд у него был в Ростов же в возрасте 3 месяцев от зачатия в мамином животе.