«Динамо» проведет матч с «Амкалом» в конце июня

«Динамо» сообщило, что проведет матч с командой блогеров «Амкал».

Встреча запланирована на конец июня, точная дата и время начала игры будут определены позже.

21 марта «Амкал» провел матч с молодежной командой «Динамо», в котором одержал разгромную победу — 3:0.