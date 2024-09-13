Бабаев - о возможном уходе Давилы в «Америку»: «Мы не ищем компромиссов, ЦСКА должен остаться в выигрыше»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал «СЭ» возможный уход нападающего Виктора Давилы из клуба.

Ранее мексиканские СМИ сообщали о возможном переходе 27-летнего чилийца в «Америку».

«Что касается Виктора Давилы, то мы, как и сообщали вчера, в первую очередь исходим из своих интересов. При этом желание футболиста ввиду его семейных обстоятельств нас крайне волнует и, к сожалению, никуда не исчезает.

Сейчас мы видим, что желание игрока подкрепляется серьезным предложением и, соответственно, определенным сдвигом в переговорах. Тем не менее это не тот случай, когда мы готовы к компромиссным решениям. ЦСКА при любом исходе сделки останется в выигрышном положении», - сказал Бабаев «СЭ».

Давила выступает за ЦСКА с лета 2023 года, в этом сезоне он провел за команду 6 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Контракт чилийца с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.