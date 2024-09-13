Источник: ЦСКА отдал Давилу «Америке» в аренду с обязательным выкупом

Нападающий ЦСКА Виктор Давила продолжит карьеру в «Америке», сообщает AM.

По сведениям источника, мексиканский клуб арендует 26-летнего чилийца с правом обязательного выкупа.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг уход Давилы в «Америку».

Давила выступает за ЦСКА с лета 2023 года. 26-летний форвард провел 38 матчей за красно-синих во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами.