Бабаев принял участие в заседании комитета УЕФА по лицензированию клубов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поучаствовал в заседании комитета УЕФА по лицензированию клубов, сообщает пресс-служба армейцев.

На заседании, проходившем в Ньоне (Швейцария), обсуждались выплаты клубам и система лицензирования. Также разбирались случаи контрактных обязательств футболистов перед клубами.

Бабаев был единственным представителем России на заседании.