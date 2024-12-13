Бабаев принял участие в заседании комитета УЕФА по лицензированию клубов
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поучаствовал в заседании комитета УЕФА по лицензированию клубов, сообщает пресс-служба армейцев.
На заседании, проходившем в Ньоне (Швейцария), обсуждались выплаты клубам и система лицензирования. Также разбирались случаи контрактных обязательств футболистов перед клубами.
Бабаев был единственным представителем России на заседании.
Источник: ФК ЦСКА
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