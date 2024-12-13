Батраков рассказал, чем ЮФЛ похожа на РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о схожести Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) и РПЛ.

— Конечно, ЮФЛ похожа на РПЛ. Мы тренируемся целую неделю, а потом играем с лучшими командами. Все это помогает развиваться и становиться лучше.

До ЮФЛ был дефицит хороших матчей. Мы играли только с московскими командами. Но после появления ЮФЛ ситуация изменилась, — цитирует Батракова «РБ Спорт».

Юношескую футбольную лигу (ЮФЛ) основали в России в 2019 году.