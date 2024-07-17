Бабаев: «Тошич хочет еще поиграть, а после мы вернемся к обсуждению вариантов сотрудничества»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможном возвращении Зорана Тошича в ЦСКА.
— С Зораном у нас великолепные отношения, мы все получили удовольствие от его игры на Братском кубке и в принципе от его приезда в Москву. Конечно, двери ЦСКА открыты для всех футболистов, которые внесли свой вклад в успехи клуба — для Зорана и Милоша Красича в том числе.
Но насколько я понял Зорана, он еще хочет продолжить карьеру футболиста. А после этого мы уже, возможно, вернемся к альтернативным вариантам сотрудничества. Мог бы Тошич продолжить футбольную карьеру в ЦСКА? Вы же понимаете, что объективно это будет очень сложно — он же все-таки хочет закончить на поле, а не на скамейке, — сказал Бабаев.
Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, всего он провел за ЦСКА 239 матчей во всех турнирах, забил 47 мячей и отдал 41 голевую передачу. В составе ЦСКА серб стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -