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Сегодня, 08:20

Бабаев: «Тошич хочет еще поиграть, а после мы вернемся к обсуждению вариантов сотрудничества»

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможном возвращении Зорана Тошича в ЦСКА.

— С Зораном у нас великолепные отношения, мы все получили удовольствие от его игры на Братском кубке и в принципе от его приезда в Москву. Конечно, двери ЦСКА открыты для всех футболистов, которые внесли свой вклад в успехи клуба — для Зорана и Милоша Красича в том числе.

Но насколько я понял Зорана, он еще хочет продолжить карьеру футболиста. А после этого мы уже, возможно, вернемся к альтернативным вариантам сотрудничества. Мог бы Тошич продолжить футбольную карьеру в ЦСКА? Вы же понимаете, что объективно это будет очень сложно — он же все-таки хочет закончить на поле, а не на скамейке, — сказал Бабаев.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, всего он провел за ЦСКА 239 матчей во всех турнирах, забил 47 мячей и отдал 41 голевую передачу. В составе ЦСКА серб стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Источник: РБ Спорт
Зоран Тошич
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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