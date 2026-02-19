Сычев — о заявлении Инфантино: «Возвращение России — долгий бюрократический путь»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» прокомментировал высказывание президента ФИФА Джанни Инфантино о необходимости снятия запрета на участие российских команд в международных турнирах.

— Президент ФИФА недавно заявил о необходимости снять бан с России. Верите, что мы скоро вернемся в международные турниры?

— Это очень непростая тема. Мне кажется, наше возможное возвращение — долгий бюрократический путь. Тем более одно дело — заявление, другое — конкретные шаги. Как это будет выглядеть на практике, когда нам можно будет играть? Пока непонятно.

— Варианты есть: «Сьон» приглашал нас к себе, сербы готовы предоставить арены.

— Но когда? Пока все с сослагательным наклонением. Когда появятся конкретные шаги и дорожная карта, тогда можно будет рассуждать. Безусловно, это позитивные сигналы. Надеюсь, в скором времени вернемся на международную арену, — сказал Сычев.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.