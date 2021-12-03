Азмун: «В РПЛ нет соперников, которых можно обыграть одной левой»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о соперниках в Тинькофф РПЛ.

«В РПЛ нет соперников, которых можно обыграть одной левой, — приводит слова Азмуна официальный сайт петербургского клуба. — Любая команда может отобрать очки у кого-то из лидеров. Все три года, которые я выступаю в «Зените», вижу, что игроки всегда стараются максимально проявить себя на поле. Ни разу не видел, чтобы кто-то из зенитовцев относился к сопернику свысока или без должного уважения. Но бывают игры, в которых что-то не получается».

Также нападающий высказался о соперничестве с партнером по команде Артемом Дзюбой за звание лучшего бомбардира РПЛ.

«Я не считаю это соперничеством. Мы партнеры, которые помогают друг другу. Раньше мы находились на поле вместе. Сейчас у «Зенита» изменилась схема и играет один форвард. Но надеюсь, что мы продолжим забивать — и он, и я. Забивать мячи — прямая обязанность нападающего. Я должен выполнять свою работу и буду стараться делать это на высшем уровне» , — сказал он.

После 16 туров РПЛ «Зенит» с 36 очками возглавляет турнирную таблицу.

В нынешнем сезоне 26-летний иранец забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Зенит». У 33-летнего Дзюбы 10 голов и девять передач в 22 встречах.